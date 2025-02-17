На въезде во Владивосток из-за сильной метели столкнулись 22 автомобиля

Утром 17 февраля во Владивостоке произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых в первом столкнулись девять автомобилей (один человек был госпитализирован), а во втором — 13 машин (пострадавших нет), сообщили в телеграм-канале МВД России по Приморскому краю.

Первое происшествие зафиксировано в районе улицы Бийская, дом №6. В сообщении от МВД упомянуто, что причины случившегося еще выясняются, но также звучала рекомендация быть внимательными из-за «негативных погодных условий».

Спустя примерно два с половиной часа ведомство сообщило о втором дорожно-транспортном происшествии, которое произошло рядом с домом № 201 «А» на улице Маковского. В этом сообщении подчеркивалась необходимость соблюдения дистанции и бокового интервала во время непогоды.

Владивосток 17 февраля оказался под сильной метелью. Местные СМИ отмечали, что снегопад начался столь резко, что видимость временами снижалась до нуля.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы мусоровоз протаранил такси, есть пострадавшие.