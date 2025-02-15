На западе Москвы мусоровоз протаранил такси, есть пострадавшие

В результате аварии, произошедшей на западе столицы с участием такси и мусоровоза, пострадали два человека. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Как рассказал собеседник агентства, автоавария с участием такси и мусоровоза случилась вечером в субботу, 15 февраля, на западе столицы.

«Предварительно, два человека, которые находились в автомобиле такси, пострадали. У них ушибы», — сказал он.

На данный момент нет информации о том, будут ли госпитализированы пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия. На месте происшествия работают экстренные службы города. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии и степень ответственности каждого из участников.

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