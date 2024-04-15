На видео попал момент жесткого ДТП в Иркутской области

ДТП со смертельным исходом произошло в Иркутской области, передает SHOT.

Авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Женщина за рулем Nissan Qashqai пыталась обогнать фуру и попала под встречный грузовик.

В результате столкновения погибла 50-летняя женщина-водитель и один из пассажиров кроссовера. Еще два человека доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Крыму. В районе Алушты у фуры отказали тормоза, и она протаранила легковушку. Погибли три человека.