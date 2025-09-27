На видео сняли избирательность российского дрона, заметившего гражданскую машину

Фото: [ "День поля - 2025": агропромышленная выставка под Зарайском/Медиасток.рф ]

В сети появились кадры, демонстрирующие работу российского оператора FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Их опубликовал «Военный обозреватель», пишет Lenta.ru.

Беспилотник, двигаясь вдоль дороги, обнаружил гражданский автомобиль. Вместо атаки оператор снизил скорость аппарата для детального осмотра цели. В этот момент из машины вышел водитель, который оставался неподвижным, наблюдая за дроном.

После визуального подтверждения гражданского характера транспортного средства оператор принял решение не наносить удар. Дрон был перенаправлен на поиск военных целей.

Видео наглядно демонстрирует работу систем распознавания целей в реальных условиях боя.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии и нарушил ее работу: предприятие было вынуждено временно остановить деятельность.