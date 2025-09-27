Рекордная дальность: ВСУ атаковали дронами нефтяной объект в глубоком тылу России

Украинский беспилотник совершил атаку на объект нефтяной инфраструктуры в Чувашии. Целью удара, произошедшего утром 27 сентября, стала нефтеперекачивающая станция возле поселка Конар в Цивильском округе. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Дрон долетел до нефтеперекачивающей станции, но атаку успешно отразили. После перехвата, по данным главы Чувашии, предприятию причинен незначительный материальный ущерб, но его работа была приостановлена для оценки последствий и проведения восстановительных работ. Жертв и пострадавших нет.

Региональные власти утверждают, что ситуация находится под контролем. Система экстренного реагирования переведена в усиленный режим работы.

Отметим, что округ региона находится на расстоянии более 1000 километров от границы Украины. Ближайшее расстояние от Чувашской Республики составляет примерно 860-870 км по прямой.

Ранее сообщалось, что системы ПВО России отразили массированный налет БПЛА на регионы страны.