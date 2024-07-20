На Волге теплоход столкнулся с моторной лодкой

В Самарской области произошла авария на Волге. Столкнулись теплоход и моторная лодка, сообщает телеграм-канал «112».

Столкновение случилось в Красноглинском районе неподалеку от базы отдыха «Чайка». На фарватере теплоход «Валдай» врезался в катер.

На борту маломерного находилось пятеро человек. Сообщается, что всем им потребовалась госпитализация. На «Валдае» никто из 45 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Тверской области спасатели МЧС вытащили из коммуникационного люка застрявшую лошадь.