На Волге теплоход столкнулся с моторной лодкой
Фото: [Самарское речное пассажирское предприятие]
В Самарской области произошла авария на Волге. Столкнулись теплоход и моторная лодка, сообщает телеграм-канал «112».
Столкновение случилось в Красноглинском районе неподалеку от базы отдыха «Чайка». На фарватере теплоход «Валдай» врезался в катер.
На борту маломерного находилось пятеро человек. Сообщается, что всем им потребовалась госпитализация. На «Валдае» никто из 45 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Тверской области спасатели МЧС вытащили из коммуникационного люка застрявшую лошадь.