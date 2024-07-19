В Тверской области спасатели вытащили из коммуникационного люка лошадь
Фото: [МЧС России]
В городе Нелидово Тверской области спасателям МЧС пришлось выручать из беды лошадь, сообщили в ведомстве.
Несчастная кобыла провалилась в люк с коммуникациями. Местные жители вызвали сотрудников МЧС.
Общими усилиями лошадь удалось вызволить из заточения. Как говорится в сообщении, она тут же «умчалась, сверкая копытами».
Ранее сообщалось, что в Красноярске пожарные спасли двух детей 10 и 4 лет, которые оказались заперты в квартире, когда начался пожар.