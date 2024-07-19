В Тверской области спасатели вытащили из коммуникационного люка лошадь

В городе Нелидово Тверской области спасателям МЧС пришлось выручать из беды лошадь, сообщили в ведомстве.

Несчастная кобыла провалилась в люк с коммуникациями. Местные жители вызвали сотрудников МЧС.

Общими усилиями лошадь удалось вызволить из заточения. Как говорится в сообщении, она тут же «умчалась, сверкая копытами».

Ранее сообщалось, что в Красноярске пожарные спасли двух детей 10 и 4 лет, которые оказались заперты в квартире, когда начался пожар.