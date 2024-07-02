На восьми дорогах Подмосковья восстановили знаки

Фото: [ пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО ]

Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок знаки на восьми дорогах Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли в Люберцах, Щелково, Волоколамске, Мытищах, Орехово-Зуево, Ступино и Домодедово, уточнили в ведомстве.

Поврежденный или отсутствующий знак несет опасность для автомобилистов, повышая риск возникновения ДТП, поэтому дорожники оперативно заменяют деформированные знаки, подчеркнули в областном Минтрансе.

Там также добавили, что обследование дорожной сети региона проводится каждую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.