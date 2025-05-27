На востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе

В китайской провинции Шаньдун произошло ЧП. Там на химическом заводе раздался взрыв. Об этом сообщило китайское национальное телевидение.

Инцидент случился в городском уезде Гаоми, расположенном в провинции Шаньдун на востоке Китая. Там раздался взрыв на химическом заводе, в цеху, который принадлежит компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd.

«В настоящее время принимаются все необходимые меры по спасению и оказанию медицинской помощи», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида 27 мая произошел инцидент. Там прогремел взрыв на борту лодки, на которой находились 13 человек. Люди получили множественные травмы и ранения, их отправили в больницы. Правоохранители сейчас проводят расследование, связанное с инцидентом. Они выясняют все причины взрыва.