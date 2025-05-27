У берегов Флориды взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек

В американском штате Флорида 27 мая произошел инцидент. Там произошел взрыв на борту лодки, на которой находились 13 человек. Об этом сообщила американская береговая охрана в социальной сети Х.

ЧП случилось в понедельник, 27 мая. На борту крупной лодки, которая находилась у побережья Флориды, прогремел взрыв.

«Судно взорвалось около 05:45 вечера в с 13 людьми на борту недалеко от Нью-Ривер-Трайэнгл, Форт-Лодердейл. Сообщается о множественных травмах», — указано в микроблоге.

Все пострадавшие были незамедлительно отправлены в больницы. Правоохранители сейчас проводят расследование, связанное с инцидентом. Они выясняют все причины взрыва.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в многоквартирном доме на улице Тухачевского прогремел взрыв. Предварительно, это произошло из-за детонации газового баллона в квартире, расположенной на 18-м этаже. Взрывная волна нанесла ущерб соседним квартирам на том же и нижних этажах. Пострадали и автомобили, находившиеся рядом со зданием. После взрыва начался пожар.