На востоке Крыма средствами РЭБ посадили беспилотник

В Крыму 6 июня обнаружен беспилотник. Сообщение об этом в своем канале во вторник опубликовал глава полуострова Сергей Аксенов.

Неизвестный БПЛА удалось посадить средствами радиоэлектронной борьбы на востоке полуострова. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, также на данный момент не сообщается о разрушениях.

Глава полуострова Аксенов призвал граждан соблюдать спокойствие.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в США прокомментировали ЧП на Каховской ГЭС. Подробнее читайте в нашем материале.