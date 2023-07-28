На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Вечером пятницы, 28 июля, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об этом пишет ТАСС .

Уточняется, что первый сигнал тревоги прозвучал в 20:32 в Полтавской области, следом прогремели взрывы в Днепре (ранее город назывался Днепропетровск), о чем сообщил депутат Рады, а сейчас, по последним данным, тревога звучит по всей Украине.

Напомним, что Киев в пятницу нанес удар по Таганрогу, ракета упала прямо в центре города. Как это прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, читайте в нашем материале.