На второй день атак БПЛА в Перми эвакуировали школу и временно закрыли аэропорт

В Перми второй день подряд работает режим «Беспилотной опасности». Сирены продолжают звучать, небо над городом закрыто в радиусе 150 километров. В Индустриальном районе эвакуируют учащихся школы «Петролеум». Соответствующие кадры появились в социальных сетях, пишет properm.ru .

Пермский край второй день живет в режиме повышенной готовности. Угроза атак беспилотников заставляет власти принимать экстренные меры, а школы — выводить детей из зданий.

30 апреля в социальных сетях появились кадры эвакуации школы «Петролеум», расположенной в Индустриальном районе Перми. Учащихся и персонал выводят на улицу. Официально причины эвакуации не называются, но контекст очевиден: в регионе действует режим «Беспилотной опасности», сирены работают, небо закрыто.

В аэропорту «Большое Савино» введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушное пространство над городом и прилегающими территориями перекрыто в радиусе 150 километров. Это стандартная мера при объявлении такого режима.

Напомним, что это уже второй день тревоги. В среду, 29 апреля, в Пермском крае произошло серьезное происшествие: беспилотник атаковал промышленную площадку в Пермском округе. После прилета началось возгорание. Вечером 29 апреля сообщалось, что ликвидация последствий продолжается.

Теперь, 30 апреля, город вновь в напряжении. Школы эвакуируют, авиасообщение ограничено, сирены работают. Жителям остается следить за официальной информацией и соблюдать спокойствие. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

