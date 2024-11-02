На Забайкалье и Бурятию обрушились сильные снегопады
Mash: десятки ДТП произошли в Бурятии и Забайкалье из-за снегопада
Фото: [freepik.com]
На Бурятию и Забайкалье обрушился сильный снегопад, в результате чего на дорогах городов произошли десятки ДТП, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, из-за непогоды задержаны рейсы в местных аэропортах. На опубликованных кадрах видны последствия сильного снега — автомобили заносит. Также на одном из участков дорог машина перевернулась на обочине.
Как рассказали местные жители, за сутки в регионах выпала месячная норма осадков. Из-за этого движение в городах парализовало.
Согласно прогнозам синоптиков, в Бурятии ожидается переменная облачность, местами — небольшой снег и мокрый снег. В Прибайкалье — умеренные снегопады и слабые метели.
Ветер в двух регионах имеет восточное направление, но плавно перейдет на северо-западное со скоростью 5-10 м/с, а в отдельных районах – до 15-18 м/с. Днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, местами снизится до- 4 и -9 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области на следующей неделе ожидаются снег и морозы.