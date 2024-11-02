На Забайкалье и Бурятию обрушились сильные снегопады

На Бурятию и Забайкалье обрушился сильный снегопад, в результате чего на дорогах городов произошли десятки ДТП, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, из-за непогоды задержаны рейсы в местных аэропортах. На опубликованных кадрах видны последствия сильного снега — автомобили заносит. Также на одном из участков дорог машина перевернулась на обочине.

Как рассказали местные жители, за сутки в регионах выпала месячная норма осадков. Из-за этого движение в городах парализовало.

Согласно прогнозам синоптиков, в Бурятии ожидается переменная облачность, местами — небольшой снег и мокрый снег. В Прибайкалье — умеренные снегопады и слабые метели.

Ветер в двух регионах имеет восточное направление, но плавно перейдет на северо-западное со скоростью 5-10 м/с, а в отдельных районах – до 15-18 м/с. Днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, местами снизится до- 4 и -9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области на следующей неделе ожидаются снег и морозы.