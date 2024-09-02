На замкомандующего Ленинградским военным округом завели уголовное дело о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что Муминджанов, ранее занимавший должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны и отвечавший за снабжение вещевым имуществом Вооруженных сил, содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования, включая поставки в зону спецоперации, на сумму выше 1,5 млрд руб.

«За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн руб.», — уточнили в ведомстве.

Также было выявлено, что у Муминджанова и его семьи в собственности находятся значительные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых требует проверки.

Генерал Муминджанов задержан, и в данный момент рассматривается вопрос о мере пресечения для него.

На чиновника оформлена двухкомнатная квартира площадью 54 кв.м в военном городке Воронежа, где он служил начальником вещевой службы 20-й армии, а также автомобиль Land Rover Freelander. Стоимость всего этого имущества составляет примерно 10 млн руб. Остальное имущество общей стоимостью 110 млн руб., по данным Следственного комитета, записано на другие лица, сообщил телеграм-канал SHOT.

Ранее сообщалось о том, что задержан подозреваемый в нападении на таксиста в Люберцах.