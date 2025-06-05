Российская армия может применить ракеты «Калибр» во время ответного удара по украинской территории. Такое сообщение появилось в журнале The National Interest.

Издание отметило, что в распоряжении российской армии есть целый арсенал, которым она может ответить Киеву на атаки своих аэродромов в глубине страны. Поэтому ВС РФ могут сочетать несколько видов вооружений.

«Крылатая ракета „Калибр“, запускаемая с подводных лодок, — один из нескольких методов, которые русские будут использовать в качестве ответного удара по украинцам», — указали журналисты.

Они добавили, что Россия не ограничивается только ракетами наземного базирования. У нее есть также морские платформы, которые несут на себе ракетные системы.

Ранее политолог Марков объяснил, почему Путин предупредил Трампа о российских «ударах возмездия» по Украине. Этот шаг призван показать, что вся вина за эскалацию текущего конфликта лежит на Украине и лично Зеленском. По мнению эксперта, американский президент намеренно обнародовал эту информацию, чтобы переложить вину за обострение конфликта на украинское руководство.