На западе Москвы дворник обнаружил гранаты в мусорном контейнере

На западе Москвы дворник обнаружил в мусорном контейнере две гранаты, сообщил телеграм-канал «112». Инцидент произошел на территории жилого комплекса (ЖК) «Мосфильмовский».

По предварительным данным, предметы, похожие на боеприпасы, были упакованы в обычный пакет. На место выехали экстренные службы.

По данным источника, прибывшие на место инцидента специалисты уже проверили находку. Выяснилось, что опасности предметы не представляют.

В МЧС России напоминают: при обнаружении подозрительных вещей и предметов на улице ни в коем случае нельзя трогать их, пытаться вскрыть или перемещать. Необходимо немедленно сообщить о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112 и отойти на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что в Воронеже эвакуировали студентов колледжей после сообщений о минировании.