В Воронеже эвакуировали студентов трех колледжей

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, людей вывели из зданий Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности (ВТППП) на Московском проспекте, Воронежского государственного промышленно-педагогического колледжа (ВГППК) в Ученическом переулке, а также Воронежского хореографического училища (ВХУ) на улице Коммунаров.

По предварительным данным, причиной эвакуации стали анонимные звонки с сообщениями о минировании. На месте работают кинологи и взрывотехники.

Напомним, что, если человек из хулиганских побуждений заведомо ложно сообщит о готовящемся взрыве, поджоге или другом опасном событии, его накажут штрафом от 200 до 500 тыс. рублей, либо ограничат свободу на срок до трех лет, либо отправят на принудительные работы на срок от двух до трех лет.

Ранее Минобразования Кемеровской области сообщило, что информация о минировании всех вузов региона оказались фейковыми.