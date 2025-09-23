Семь человек получили травмы во время аварии с участием микроавтобуса в Иркутске

В Иркутске произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, при этом пострадали семь человек. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Согласно ей инцидент произошел утром вторника, 23 сентября.

«ДТП с участием двух легковых автомобилей и маршрутного микроавтобуса, г. Иркутск, Академический мост. Пострадали семь человек», — указали журналистам.

По факту аварии уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что суд в Кемерово признал виновной в ДТП девушку, управлявшую трамваем. Вагоновожатый проигнорировала техническую неисправность и отправилась в рейс, это привело к гибели человека. Ей назначили ограничение свободы на 2,5 года с отсрочкой наказания до момента совершеннолетия ее ребенка.