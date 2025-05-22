На Западе назвали чрезвычайно опасной новейшую российскую ядерную ракету класса «воздух—воздух»

По данным западной разведки, Воздушно-космические силы России начали принимать на вооружение новейшие ракеты класса «воздух—воздух». Их особенностью становится возможность установки миниатюрной ядерной боеголовки. Такие ракеты даже в обычном, неядерном варианте, несут боевую часть весом в 60 кг, что в три раза выше, чем у стандартных ракет. Эти боеприпасы имеют маркировку Р-37М, их могут нести как истребители Су-35С, так и перехватчики МиГ-31БМ.

Журналисты указали, что такие вооружения могут дать серьезные преимущества российской авиации в воздушном бою. Теперь один самолет ВС РФ одной ракетой способен уничтожить целую эскадрилью противника.

Ранее сообщалось, что ФРГ отказалась поставлять Украине дальнобойные ракеты. Для их использования потребуется длительное обучение военных, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, такой вопрос в текущей ситуации даже не обсуждается.