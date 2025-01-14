Аналитик Александр Меркурис прокомментировал вероятность снижения мобилизационного возраста на Украине. По его мнению, которым он поделился в эфире YouTube-канала Duran, решение приведет к напрасным кровавым жертвам.

Ужесточения мобилизации на Украине ожидают США. Они предложили Киеву снизить возраст призыва до 18 лет, отправляя на передовую совсем молодых украинцев. По словам Меркуриса, неопытные новички в таком случае «умрут абсолютно без всякой цели». Аналитик считает, что новобранцев не смогут подготовить до нужного на фронте уровня.

«Все, кто смотрит на это серьезно, понимают, что Россия сейчас слишком сильна. Просто больше кровавых жертв будут брошены на передовую абсолютно без цели: это не стабилизирует линии фронта, они не могут быть стабилизированы», — добавил аналитик.

Украина уже усиливала мобилизацию. Закон об этом вступил еще 18 мая 2024 года. Согласно этой норме, украинцы должны обновить свои данные в военкомате в обязательном порядке, а также предоставлять документы по первому требованию. То есть, военный билет нужно всегда носить с собой. Повестку с тех пор считают врученной даже в случае, если сам украинец ее не видел. Сроки демобилизации при этом в законе не прописаны, напоминает РИА Новости.

В очередной раз на Украине могут ввести ужесточения касаемо призыва, но уже по открытой указке США. Недавно Джейк Салливан заявил, что в конечном итоге Киеву придется снизить возраст мобилизации, так как ВСУ не хватает живой силы.