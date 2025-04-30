На Западе озвучили потери северокорейских военных за время боев в Курской области

Во время освобождения Курской области от ВСУ северокорейские военные потеряли почти пять тысяч своих бойцов, причем из этого числа около 600 погибло. Такие сведения обнародовало агентство Reuters.

Издание сослалось на некие данные, переданные южнокорейской разведкой. Спецслужбы Южной Кореи утверждают, что КНДР потеряла в Курской области порядка 600 своих солдат погибшими и около 4,1 тыс. ранеными. Разведка также заявила, что КНДР в последние полгода показала явное улучшение состояния своей армии.

Опубликованные цифры категорически не вяжутся с более ранними заявлениями Киева. Украинские военные отчитались об уничтожении порядка 10 тыс. военных из КНДР. Ни Россия, ни Северная Корея не публиковали потери северокорейских военнослужащих в российском регионе.

Ранее Госдеп США заявил, что он обеспокоен вовлеченностью военнослужащих КНДР в события вокруг Украины. Пхеньян, по его мнению, не способствует урегулированию конфликта, и якобы «помогает в продолжении конфликта между Россией и Украиной и несет за это ответственность».