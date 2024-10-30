На Западе предупредили о готовности Киева взорвать все мосты через Днепр

Украинские власти готовы отдать приказ о взрыве мостов через Днепр, чтобы российская армия не сумела захватить западную часть Запорожья, а также Днепропетровск. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

Такое мнение эксперт высказал в очередном видеовыпуске своего блога. По его мнению, украинская армия рискует потерять часть Запорожья на правом берегу Днепра, а также город Днепропетровск, и по этой причине могут быть подорваны все переправы, ведущие через реку. Это обезопасит украинскую территорию, но в то же время не даст снабжать группировку, которая останется на левобережье.

«Это стало бы серьезным психологическим ударом для всех украинских военнослужащих, для них это было бы шоком», — указал он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что при желании российская армия может легко изолировать восток Украины, разбив все мосты через Днепр с помощью бомб ФАБ-3000. Это позволит сорвать надежное снабжение ВСУ в прифронтовой полосе.