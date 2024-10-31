На Западе признали наличие у Ирана гиперзвуковых ракет
Army Recognition: иранская ракета «Фаттах-1» обладает гиперзвуковой скоростью
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Западное издание Army Recognition оценило иранскую гиперзвуковую ракету «Фаттах-1». Образец назвали «революционным» и способным пробить хваленую противоракетную оборону (ПРО) Израиля.
Ракету представили в июне 2023 года. Ее называют первым гиперзвуковым образцом с высокой скоростью. Также она является высокоточной. «Фаттах-1» будет тяжело сбить системе «Железный купол» и «Стреле», так как ракета может уклоняться от перехвата, корректируя траекторию на ходу.
Эффективность ракет «Фаттах» уже оценили в реальном применении 1 октября. Автор материала западного издания отметил, что иранская разработка обошла многоуровневую систему ПРО Израиля. Пока еврейскому государству нечего противопоставить таким скоростным и маневренным ракетам.
Отметим, что «Фаттах-1» может преодолевать расстояния до 1400 километров. При этом образец может нести боевую часть весом до 450 кг.
Ранее сообщалось, что при атаке на Израиль использовали гиперзвуковые ракеты.