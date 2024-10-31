На Западе признали наличие у Ирана гиперзвуковых ракет

Ракету представили в июне 2023 года. Ее называют первым гиперзвуковым образцом с высокой скоростью. Также она является высокоточной. «Фаттах-1» будет тяжело сбить системе «Железный купол» и «Стреле», так как ракета может уклоняться от перехвата, корректируя траекторию на ходу.

Эффективность ракет «Фаттах» уже оценили в реальном применении 1 октября. Автор материала западного издания отметил, что иранская разработка обошла многоуровневую систему ПРО Израиля. Пока еврейскому государству нечего противопоставить таким скоростным и маневренным ракетам.

Отметим, что «Фаттах-1» может преодолевать расстояния до 1400 километров. При этом образец может нести боевую часть весом до 450 кг.

Ранее сообщалось, что при атаке на Израиль использовали гиперзвуковые ракеты.