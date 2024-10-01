При атаке на Израиль впервые были использованы гиперзвуковые ракеты

Для проведения атаки по Израилю Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает иранское агентство IRIB вечером вторника, 1 октября.

Речь идет, по данным журналистов, о гиперзвуковых ракетах Fattah, которые предназначались для уничтожения ПРК «Хец». И, согласно сообщению, уничтожение такого радиолокационного щита «Хец» произошло после применения ракет Fattah.

Ранее сообщалось о том, что в корпусе стражей исламской революции назвали цели атаки по Израилю: это – ответ на убийство высокопоставленных военных. В КСИР также заявляют: удары наносились по важнейшим израильским военным объектам.