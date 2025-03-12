Российская армия сумела поразить все танки Stridsvagn 122, которые украинская армия получила от Швеции. В строю сейчас находится только часть из них. Об этом сообщило издание Forbes.

В рамках военной помощи Украине Швеция передала Украине десять танков Stridsvagn 122. Эти боевые машины во время боевых действий получили как минимум 14 попаданий, то есть части из них нанесены повреждения, а на долю некоторых из них пришлось более одного попадания. Некоторые танки, имеющие хорошие бронирование и защиту, остались в строю даже после полученных поражений.

Ранее уже сообщалось, что вся бронетехника ВСУ, полученная от США, встала на длительный ремонт, который постепенно превращается в вечный. Американские танки и бронетраспортеры получают повреждения, у них случаются поломки, а украинская армия не в состоянии чинить их из-за отсутствия запчастей. Ситуация обострилась после решения Соединенных Штатов приостановить свою помощь Киеву.