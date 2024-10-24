Как сообщило издание Conversation, украинские силы были вытеснены со своих позиций вдоль всей линии фронта, включая Курскую область.

В статье отмечается, что в течение большей части 2024 года Украина теряла контроль над территориями. В настоящее время ВСУ находятся в сложной ситуации в Селидово, где существует вероятность повторения сценария, подобного случившемуся в Угледаре, который уже был сдан, уточняет автор.

Кроме того, зимой может возникнуть угроза значительного сражения за стратегически важный промышленный город Покровск (таким именем киевский режим обозначает Красноармейск). Автор статьи предостерегает, что существует реальная угроза поражения.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ подняли российские флаги над Селидово в ДНР. Произошедшее подтвердил и военный эксперт Юрий Подоляка.

В своем блоге он уточнил, что, согласно имеющейся у него геолокации, флаг России водружен на многоэтажном жилом доме аккурат в самом центре Селидово.