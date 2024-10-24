Бойцы ВС РФ подняли российские флаги над Селидово в ДНР

Российские военнослужащие, продолжающие день за днем занимать все новые позиции в городе Селидово в Донецкой Народной Республике, освобождая его от полчищ ВСУ, подняли российские флаги над зданиями. Соответствующие видео и фото публикует в Сети телеграм-канал «Русская весна».

На кадрах запечатлен российский триколор, реющий на крыше многоэтажки. На следующем снимке запечатлено Красное Знамя Победы над еще одной местной многоэтажкой.

Произошедшее подтвердил и военный эксперт Юрий Подоляка. В своем блоге он уточнил, что, согласно имеющейся у него геолокации, флаг России водружен на многоэтажном жилом доме аккурат в самом центре Селидово.

Ранее британский эксперт Меркурис предупредил, что после окружения Селидово ВСУ ждет катастрофа.