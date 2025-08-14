Киев стал проигрывать России на поле боя, так как резко обострилась проблема пополнения ВСУ личным составом. Такую точку зрения высказала газета Telegraph.

По утверждению издания, украинское правительство уже давно беспокоилось из-за того, что население страны не хочет идти служить либо продолжать нести службу в ВСУ. В армии стало нарастать число дезертиров. После того, как ВС РФ начали наступать, все эти проблемы стали более выраженными.

«Шокирующее наступление резко обострило проблемы Украины с численностью личного состава», — указали журналисты.

Они привели мнение экспертов, по которому Украина проигрывает войну из-за нехватки солдат. Ситуация усугубляется явным креном президента США Трампа в сторону России, это еще более усилило пораженческие настроения на украинской территории.

Ранее сообщалось, что на Западе отметили заметное изменение в структуре командования ВСУ за последние годы боевых действий. Согласно данным западных СМИ, украинская армия постепенно отошла от децентрализованного управления. По мнению аналитиков, новый подход «уходит корнями в советскую эпоху». Отмечается, что подобная модель вызывает недовольство среди военнослужащих. По их словам, это приводит к высоким потерям.