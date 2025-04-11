Путин призвал учитывать опыт спецоперации при разработке тактики для боевых кораблей

Во время выработки новой тактики действий Военно-морского флота России, стоит учитывать наработанный за время спецоперации опыт. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова привело РИА Новости.

Российский лидер выступил на совещании, которое было посвящено развитию ВМФ РФ. Он выразил мнение, что новая тактика флота должна соответствовать современным требованиям.

«Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — указал он.

Ранее сообщалось, что Путин заинтересовался программой «Аэрофлота» по перевозке пассажиров между Москвой и Петербургом. Он стал задавать вопросы гендиректору компании, почему эту программу назвали «Шаттлом». Он также попросил подробности, как именно совершаются перелеты.