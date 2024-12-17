Ситуация для украинских подразделений в Курской области постепенно становится все хуже. Так считает британское издание The Economist.

Журналисты утверждают, что для ВСУ ситуация становится постепенно все мрачнее, при этом украинские бойцы стараются держаться. Авторы статьи сослались на точку зрения некоего Руслана Мокрицкого, который служит офицером в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

«Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы», — указал он.

Ухудшающиеся погодные условия добавляют дискомфорта ВСУ. Военный заявил, что в Курской области смерть постоянно подстерегает людей.

Ранее другой украинский военный рассказал о том, что был осужден за мародерство. После этого его отправили в Курскую область. При этом он сам и его сослуживцы получили приказ расстреливать при необходимости местное население.