Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что ВСУ попытались совершить атаку на Запорожском направлении. Подробности об этом рассказали в РИА Новости 16 июня.

По словам Рогова, все атаки украинцев на Ореховском и Васильевском направлениях были отбиты. Украинские солдаты понесли серьезные потери и были вынуждены отступить, а российская армия смогла удержать позиции.

Также Рогов добавил, что на восточной части Запорожского фронта – Времевском выступе – в пятницу все еще продолжались ожесточенные бои.

Напомним, ранее мы рассказали о том, почему Зеленский отвергает идею переговоров с Россией. Подробности читайте в материале.