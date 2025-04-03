На заводе в Саратовской области произошел выброс аммиака

На комбинате АО «Апатит» в Саратовской области произошла утечка аммиака. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК по региону.

По словам представителей предприятия, локальную утечку обнаружили на установке испарения аммиака около 22:00 (21:00 по московскому времени). К настоящему моменту ее устранили.

В результате выброса химвещества пострадали три человека. Все они – сотрудники предприятия. Один человек находится в больнице, двоих направили на амбулаторное лечение.

По факту нарушений охраны труда на предприятии будет проведена проверка.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 11 февраля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали в Саратове нефтеперерабатывающий завод.