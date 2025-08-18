На ЖБИ в Екатеринбурге произошло три нападения с ножом

В районе ЖБИ города Екатеринбурга в течение одной ночи жертвами нападений с ножом стали три человека, все они остались живы. Серия инцидентов произошла в ночь на 17 августа, в воскресенье, сообщил портал «Е1».

По словам местного жителя, возле магазина по улице Новгородцевой, 15 мужчина получил ножевое ранение в голову, когда ждал жену, зашедшую в магазин за пивом.

Другие нападения с применением ножа произошли рядом с магазином «Монетка» и круглосуточным магазином. Сообщается, что там пострадали еще как минимум двое. Один из раненых самостоятельно обратился за помощью на подстанцию скорой помощи.

Очевидец рассказал, что, выйдя на улицу покурить, увидел увозящую мужчину скорую и услышал, что кто-то ударил его ножом и скрылся, предположив, что действует маньяк или группа лиц.

Источники подтвердили информацию о трех пострадавших с ножевыми ранениями, подчеркнув, что нападавшие в каждом случае были разные.

Полиция оперативно установила и задержала участников двух конфликтов. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что оба инцидента были вызваны бытовыми конфликтами на почве алкогольного опьянения и не связаны между собой.

Также в полицию поступала информация о третьем аналогичном случае, однако пострадавший пока не обращался в отделение, и из медицинских учреждений не поступало сведений о пациентах с ножевыми ранениями.

Ранее сообщалось, что поисковики спасли бабушку, блуждавшую в лесу под Екатеринбургом два дня.