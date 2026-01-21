На ж/д переездах Рязанской области в 2025 году не было зафиксировано ни одного ДТП

В Рязанской области на переездах, находящихся в границах Московской железной дороги, в 2025 году удалось достичь нулевого показателя по дорожно-транспортным происшествиям. Для сравнения, годом ранее здесь было зарегистрировано одно ДТП. Это не просто статистика, а результат целенаправленной и системной работы по обеспечению безопасности на одном из самых уязвимых участков дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает издание 7info.

Тема безопасности на железнодорожных переездах всегда актуальна, поскольку такие участки требуют повышенного внимания от всех участников движения. Ключом к успеху стало сочетание технической модернизации и профилактики. За прошлый год в регионе было капитально отремонтировано 23 переезда. Работы включали асфальтирование проезжей части на подходах к путям, что находится в зоне ответственности РЖД. Это важный шаг, ведь качественное покрытие позволяет водителям своевременно и безопасно совершать маневры.

Однако одни лишь ремонтные работы не гарантируют безопасности без ответственного поведения водителей. Поэтому железнодорожники совместно с Госавтоинспекцией проводят постоянные профилактические рейды и разъяснительные беседы с автомобилистами. В рамках таких мероприятий людям напоминают о строгих правилах пересечения путей и наглядно объясняют, к каким трагическим последствиям может привести легкомыслие или спешка на переезде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2025 году произошло девять аварий на железнодорожных переездах.