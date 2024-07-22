На ж/д платформе в РФ заметили редкую модификацию Т-90 с литой башней

На ж/д платформе в РФ была замечена редкая модификация отечественного танка Т-90, отличающаяся от классической вариации литой башней. Об этом сообщил канал «Воевода Вещает» в социальных сетях .

Автор канала указал на фотографию, где классический российский танк был замечен с модификацией в виде литой башни. В посте подчеркивается, что такое строение говорит о том, что машина принадлежит к ряду изделий из ранней редкой серии. Такие танки встречаются крайне редко, подчеркивает автор.

Сообщается, что танк Т-90 «Владимир» стал серийной версией танка «Объект 188», который был принят на вооружение в начале 1990-х. Уточняется, что корпус и башня танка были созданы по типу Т-72Б. Впоследствии он получил модификацию в виде Т-90А, которые оснащались сварной башней.

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