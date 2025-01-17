На жителя Севастополя завели уголовное дело о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, подозреваемого в государственной измене, который собирал информацию о системах противовоздушной обороны и Черноморском флоте для военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ЦОС выяснили, что задержанный самовольно присоединился к чату в мессенджере Telegram, который координировался Главным управлением разведки Министерства обороны Украины с целью ведения разведывательной и диверсионной деятельности в России.

По заданию иностранной разведки он собирал данные о расположении постов наблюдения и подразделений ПВО, а также Черноморского флота в Севастополе и передавал эту информацию через интернет украинским кураторам. Собранные сведения были предназначены для подготовки ударов по российским военным объектам.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена, предусматривающая наказание от 12 до 20 лет или пожизненное лишение свободы), и он заключен под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ЦОС.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жительницу Хабаровска за связь с ГУР Украины.