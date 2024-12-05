Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с американским коллегой конфликт на Украине

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с Чарльзом Брауном, своим коллегой в Соединенных Штатах. Об этом сообщил американский телеканал АВС.

Разговор между двумя высокопоставленными военными состоялся еще 27 ноября, но известно о нем стало только сейчас. Инициатором выступила российская сторона.

«Председатель КНШ ВС США генерал Чарльз Браун 27 ноября провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым после запроса Министерства обороны РФ», — заявил журналистам Джерил Дорси, официальный представитель Комитета начальников штабов армии США.

Герасимов и Браун в течение этого разговора обсуждали текущую ситуацию, в том числе и вооруженный конфликт на Украине. Они затронули тему предотвращения эскалации боевых действий. Особое внимание было уделено разрешению Америки ВСУ наносить удары дальнобойными вооружением, а также применению Россией системы «Орешник».

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что Белый дом перечислит Украине $50 млрд в качестве помощи. Эти деньги будут взяты из замороженных на Западе российских активов.