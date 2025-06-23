Начальник военной полиции Суджанского района Жаров погиб, защищая приграничье

В Суджанском районе Курской области во время операции по задержанию мародеров погиб начальник военной полиции, известный под позывным Жара, — Алексей Жаров. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн, уточнив, что лица, подозреваемые в его убийстве, уже находятся под стражей.

Хинштейн подчеркнул, что Жаров, служивший в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах, оказывал помощь местным жителям, остававшимся вблизи границы. Даже в критических ситуациях он демонстрировал неподдельную заботу и сочувствие.

Выражая глубокие соболезнования семье и близким погибшего, Хинштейн заверил, что власти окажут всестороннюю поддержку семье Алексея Жарова. Он подчеркнул, что его самоотверженный поступок — это яркое проявление верности долгу и настоящего патриотизма.

Ранее в МИД России назвали главное требование для скорейшего завершения конфликта.