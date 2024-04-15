Возможности российского оборонного-промышленного комплекса позволяют включать терминалы Starlink в список целей для нанесения по ним ударов. Об этом заявил Юрий Ласточкин, командующий войсками радиолокационной борьбы в ВС РФ. Его слова привела газета «Красная звезда».

По его утверждению, разведка неоднократно подтверждала, что комплексы связи Starlink постоянно используются украинской армией. Коммерческая система используется на всех уровнях ВСУ, и это говорит о двойных стандартах у США.

«Использование коммерческих диапазонов частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создает определенные трудности», - указал он.

Ласточкин добавил, что тот технический задел, который был устроен предприятиями оборонного комплекса, позволяет принимать меры против таких систем связи. Он помогает включать Starlink в список для поражения, поскольку такие системы используются в военных действиях.

Ранее СМИ сообщили об уничтожении на передовой украинского командного пункта. Российские летчики поразили его управляемыми планирующими бомбами, каждая из которых имела вес в полтонны.