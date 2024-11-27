Начальника службы в МО Тимофеева хотят привлечь к уголовной ответственности

Бывший руководитель службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Илья Тимофеев использовал свои полномочия вопреки интересам службы, и за это на него надо возбудить уголовное дело. Так считают в Следственном комитете России. Об этом сообщил ТАСС.

По утверждению адвоката Тимофеева Юлии Нитченко, ее подзащитному вменяют использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы при выполнении государственного оборонного заказа.

«Новое обвинение, которое пытаются инкриминировать моему доверителю, связано с заключением пяти госконтрактов со стороны Минобороны РФ со «Спецтехникой», — указала она.

Данное дело напрямую связано с расследованием в отношении топ-менеджеров «Спецтехники» Олега Иванова и Игоря Миронова. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, которые повлекли тяжкие последствия.

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