Над Азовским морем средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников

Вечером среды над акваторией Азовского моря были уничтожены сразу пять вражеских беспилотников за один час. Об этом сообщается в официальном канале Минобороны России.

Стало известно, что пять украинских беспилотников самолетного типа пытались пролететь над акваторией Азовского моря в период с 19 до 20 часов среды. Все они были сбиты и уничтожены средствами ПВО. Пока других подробностей по факту случившегося не приводится.

Напомним, что массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы продолжаются. Так, за одну ночь в январе больше 10 вражеских БПЛА попытались атаковать три региона РФ.