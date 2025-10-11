Над Башкирией перехватили пять беспилотников ВСУ за три часа

На протяжении утра субботы, 11 октября, над Республикой Башкортостан было уничтожено пять беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военных, на протяжении всего утра украинская армия предпринимала попытки атаковать объекты, которые находятся в Башкирии.

«С 09.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан», — указали они в микроблоге.

Ранее Минобороны сообщало о девяти уничтоженных украинских беспилотниках. Их уничтожили всего за один час над акваторией Черного моря, это произошло утром 10 октября.