Российская ПВО сбила за час девять украинских беспилотников над Черным морем

На протяжении утра пятницы, 10 октября, противовоздушная оборона нейтрализовала над Черным морем девять беспилотников ВСУ. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия утром пятницы пыталась атаковать российскую территорию, запуская беспилотники.

«В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», — указали они в микроблоге.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 10 октября над российской территорией было ликвидировано 23 вражеских беспилотника. При этом над Белгородской областью и Черным морем было сбито по 10 БПЛА.