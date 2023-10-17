Над Белгородом сбит очередной украинский беспилотник

Вечером вторника, 17 октября, над Белгородской областью засекли очередной украинский беспилотник. Информацию об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном канале.

По его словам, это был беспилотник самолетного типа. После обнаружения он был сразу уничтожен системой ПВО.

На данный момент сообщается, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксировано и разрушений. Подробности уточняются.