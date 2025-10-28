Над Белгородской областью перехватили шесть беспилотников ВСУ

Российская противовоздушная оборона на протяжении дня вторника, 28 октября, сбила шесть беспилотников неприятеля. Об этом сообщило Министерство обороны в своем официальном телеграм-канале.

По словам военных, ВСУ продолжили попытки наносить удары по приграничным территориям.

«C 11.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали они.

Ранее Минобороны сообщило о 193 сбитых беспилотниках в ночь на 27 октября. Больше всего БПЛА, 47 единиц, было перехвачено над Брянской областью.