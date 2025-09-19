Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

За первую половину дня пятницы, 19 сентября, над территорией Белгородской области было перехвачено четыре БПЛА неприятеля. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

Днем 19 сентября украинская армия не прекратила свои попытки атаковать объекты на российской территории.

«С 10.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали военные.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 сентября над российской территорией было нейтрализовано четыре дрона противника. Все они были сбиты над Республикой Крым.