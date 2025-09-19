ПВО перехватила над Крымом четыре украинских беспилотника за ночь

В течение ночи на пятницу, 19 сентября, над территорией полуострова Крым было сбито четыре украинских беспилотника. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

На протяжении прошедшей ночи украинская армия предпринимала попытки атаковать объекты, расположенные на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — указали военные.

За сутки до этого, утром 18 сентября, Минобороны отчиталось о 43 сбитых за ночь беспилотниках. Только над Ростовской областью было ликвидировано 28 БПЛА. Над Крымом было перехвачено три дрона.