Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО и беспилотник

Украинцы предприняли очередную попытку устроить теракт на территории России вечером вторника, 3 октября. Подробности появились в официальном канале губернатора Вячеслава Гладкова и Минобороны России.

Выяснилось, что украинцы выпустили два снаряда РСЗО и один беспилотник самолетного типа по территории Белгородской области. Все это было обнаружено средствами ПВО и уничтожено.

Повреждено минимум 12 частных домов и хозпостройки. Другие подробности уточняются, на данный момент известно, что обошлось без пострадавших.