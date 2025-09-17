Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников ВСУ за 17 сентября

В течение дня среды, 17 сентября, над Белгородской областью было перехвачено шесть неприятельских беспилотников. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

ВСУ продолжили попытки атаковать Белгородскую область в течение всего 17 сентября, но неизменно сталкивались с эффективным противодействием со стороны российской противовоздушной обороны.

«С 8:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Ранее сообщалось, что расчеты сил ПВО уничтожили за 1,5 часа пять БПЛА над тремя регионами РФ. Это произошло вечером 16 сентября. Дроны были выявлены и сбиты над территориями Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.