Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников ВСУ за 17 сентября
Минобороны: ПВО перехватила днем 17 сентября шесть БПЛА в Белгородской области
В течение дня среды, 17 сентября, над Белгородской областью было перехвачено шесть неприятельских беспилотников. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.
ВСУ продолжили попытки атаковать Белгородскую область в течение всего 17 сентября, но неизменно сталкивались с эффективным противодействием со стороны российской противовоздушной обороны.
«С 8:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.
Ранее сообщалось, что расчеты сил ПВО уничтожили за 1,5 часа пять БПЛА над тремя регионами РФ. Это произошло вечером 16 сентября. Дроны были выявлены и сбиты над территориями Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.